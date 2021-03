Reaktionen aus Radevormwald : Impfstoff-Verlosung „ist eine Verzweiflungstat“

Info

Quarantäne Die Kinder und Betreuungskräfte der Hasengruppe in der Kindertageseinrichtung an der Uelfestraße in der Radevormwalder Innenstadt werden vom Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises bis zum 25. März in Quarantäne geschickt. Eine entsprechende Allgemeinverfügung wurde von der Behörde in Gummersbach am Montag erlassen. „Eine Betreuungskraft wurde positiv auf das Coronavirus getestet“, begründet die Kreisverwaltung darin diesen Schritt.