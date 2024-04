Gastronomie in Radevormwald „Heidersteg“ bekommt asiatische Küche

Noch wird fleißig gewerkelt, um dem traditionell-bergischen Ausflugslokal in Heidersteg mit vielen grünen Pflanzen und asiatischen Dekoartikeln den passenden asiatischen Look zu verleihen. Lampen mit Schriftzeichen stehen schon bereit, aber noch nicht in den richtigen Ecken, in einem dekorativen Regal lugt eine kleine, winkenden Glückskatze hervor. Die Stühle und Tische stehen parat, und auch der Eingang mit einer kleinen grünen Nische und netten asiatischen Figuren ist hergerichtet. Diesen Donnerstag will Pächter Anh Tuan sein neues Restaurant „Anh Thoc“ eröffnen. Auch wenn es dieser Tage vor der Eröffnung stressig zugeht, er freut sich darauf. Denn schon länger war der vietnamesische Gastronom auf der Suche nach einem zweiten Lokal gewesen, vorzugsweise in Remscheid, Radevormwald oder Hückeswagen. Viele seiner Stammkunden in Wermelskirchen nämlich, berichtet Tuan, kommen aus diesen Städten.