Arbeitsmarkt in Radevormwald Mehr Menschen in Rade ohne Job

Die Arbeitslosigkeit in Radevormwald ist im März angestiegen. Wie die Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach mitteilt, wurden im vergangenen Monat 752 Personen ohne Arbeit in der Bergstadt gemeldet. Im Februar waren es nur 728 gewesen. Die Zahl der Betroffenen ist somit im März höher als im Januar, in dem üblicherweise mehr Erwerbslose gemeldet werden, damals waren 744 Menschen in Radevormwald ohne Arbeitsstelle. Damit ist die Entwicklung in der Stadt gegen den Trend des Oberbergischen Kreises, in dem im März insgesamt 8045 Arbeitslose gemeldet wurden, weniger als im Februar (8058).