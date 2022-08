Auch Radevormwald im Trend : Arbeitslosigkeit ist im Juli angestiegen

Im ganzen Bezirk der Job-Agentur sind die Zahlen im Juli höher, vor allem aus saisonalen Gründen. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Radevormwald Eine Herausforderung für viele Unternehmen ist es, Fachkräfte zu finden, so die Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach. Viele Entwicklungen sind saisonal bedingt.

Die Arbeitslosigkeit in Radevormwald ist im Juli merklich angestiegen. Im Juni waren in der Bergstadt 670 Personen als erwerbslos gemeldet, im folgenden Monat stieg die Zahl auf 713. Verglichen mit dem Juli im Jahr 2021 ist die Zahl aber deutlich gesunken, damals waren noch 802 Menschen in Radevormwald ohne eine Arbeitsstelle. Blickt man auf den Oberbergischen Kreis, so zeigt sich auch hier ein Anstieg der Arbeitslosigkeit im Juli wurden 7914 Betroffene gemeldet, im Juni waren es noch 7618.

Im gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach – zu der neben dem Oberbergischen Kreis auch der Rheinisch-Bergische Kreis und die Stadt Leverkusen gehören – wird ein Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Juli beobachtet, erklärt Pascal Salmen, Geschäftsführer Operativ der Agentur. „Dies ist ein saisontypischer Effekt, da im Sommer viele Ausbildungsverhältnisse und befristete Arbeitsverhältnisse enden. Dadurch steigt im Juli regelmäßig besonders die Jugendarbeitslosigkeit stärker an. Diese Jugendlichen sind in der Regel aber schnell wieder versorgt“, erklärt Salmen. „Die Auswirkungen des Wechsels der Kriegsvertriebenen aus der Ukraine in die Jobcenter werden im Juli noch deutlicher, da viele weitere Anspruchsberechtigte registriert und deren Leistungsanträge bewilligt worden sind.“

Im Juli 2022 meldeten sich im Bezirk der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach 4794 Personen arbeitslos – das sind 597 oder 14,2 Prozent mehr als im Vormonat. 1.466 davon meldeten sich nach dem Verlust ihres Arbeitsplatzes auf dem 1. Arbeitsmarkt. Dies ist bei den Zugängen aus Erwerbstätigkeit ein Plus von 184 Personen oder 14,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat, aber ein Minus von 171 Personen oder 10,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Weiterhin hoch bleibe die Nachfrage nach Arbeitskräften in allen Branchen, auch wenn der Zugang an neuen Stellen leicht gesunken sei, was ebenfalls häufig in den Sommerferien der Fall sei. In Radevormwald sind aktuell 320 freie Stellen gemeldet, ein geringfügiger Rückgang von 1,5 Prozent im Vergleich zum Juni.

„Die Suche nach Fachkräften ist eine drängende Aufgabe für viele Unternehmen“, erklärt Pascal Salmen. „Die Agentur für Arbeit berät und unterstützt dabei, Beschäftigten im Unternehmen benötigte Teilqualifikationen zu vermitteln – aber natürlich auch, Berufsabschlüsse, zum Beispiel im Rahmen einer betrieblichen Einzelumschulung, zu ermöglichen.“

(s-g)