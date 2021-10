Agentur teilt aktuelle Zahlen mit : Die Arbeitslosenzahl in Rade geht weiter zurück

Die Arbeitslosenzahl in Rade geht weiter zurück

Das Gebäude der Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach. Foto: Udo Teifel/Teifel, Udo (tei)

Radevormwald Wie schon im August verzeichnet die Stadt einen Rückgang bei der Zahl der Erwerbslosen. Auf Kreisebene zeigt sich das gleiche Bild, das auch im Vergleich zum September im vergangenen Jahr deutlich besser ausfällt.

Die Arbeitslosenzahlen in Radevormwald sind im September weiter deutlich zurückgegangen. Waren im August noch 781 Menschen ohne Arbeit, sank die Zahl im vergangenen Monat auf 748. Das teilt die Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach mit, die auch für den Oberbergischen Kreis zuständig ist. Auch im Vergleich zum September 2020 sind die Zahlen deutlich besser geworden, damals waren 899 Menschen in der Stadt ohne Erwerb.