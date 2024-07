Arbeitsmarkt in Radevormwald Zahl der Arbeitslosen steigt leicht an

„Im Juni ist die Zahl der Arbeitslosen im Oberbergischen leicht gesunken, liegt aber weiterhin knapp über Vorjahr“, so Nicole Jordy, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach. „Die Zahl derjenigen, die ihre Arbeit verloren haben, ist ebenfalls weiter gesunken. Allerdings konnten in diesem Monat fast 20 Prozent weniger Personen als im Mai eine neue Tätigkeit aufnehmen, was damit korreliert, dass die Arbeitskräftenachfrage im Juni wieder zurückgegangen ist. Der oberbergische Arbeitsmarkt zeigt sich derzeit dennoch relativ stabil.“