Statistik : Arbeitslosenzahl in Rade geht im Mai leicht zurück

Radevormwald Im Vergleich zum Vormonat haben mehr Menschen in Rade einen Job. So entwickelten sich die Zahlen im Mai aif Stadt- und Kreisebene.

Die Zahl der Arbeitslosen in Radevormwald ist im Mai gesunken. Wie die Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach mitteilt, waren im vergangenen Monat 714 Menschen in Rade ohne Arbeit. Im April waren es noch 733 Personen. Im Vergleich zum Mai 2018 ist ebenfalls ein Rückgang der Arbeitslosenzahl zu verzeichnen, damals betraf die Erwerbslosigkeit 728 Menschen in der Stadt.