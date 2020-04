Agentur für Arbeit : Plattform der Arbeitsagentur vermittelt Arbeiten in der Krise

Bergisches Land Die Arbeitsagentur bietet über zwei Formulare – Arbeitsangebot für Unternehmen & Arbeitsgesuch für Suchende – die Möglichkeit, Angebot und Nachfrage zueinander zu bringen.

Auch in Zeiten der Krise gibt es Unternehmen, die dringend Helfer und Fachkräfte in Vollzeit, Teilzeit und auf Minijob-Basis benötigen. Andererseits suchen viele Menschen eine zusätzliche Arbeit. Die neue regionale Plattform „Arbeiten in der Krise“ der Arbeitsagentur Bergisch Gladbach unterstützt dabei, beide Seiten miteinander in Kontakt zu bringen. Die Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach, die auch für Radevormwald, Hückeswagen und Wermelskirchen zuständig ist, berichtet auf ihrer Internetseite unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/bergisch-gladbach/arbeiten-in-der-krise über die Hintergründe und bietet über zwei Formulare – Arbeitsangebot für Unternehmen & Arbeitsgesuch für Suchende – die Möglichkeit, Angebot und Nachfrage zueinander zu bringen. Die Experten des Arbeitgeber-Services gleichen beides miteinander ab und stellen – entsprechende Übereinstimmungen vorausgesetzt – den Kontakt her. Alternativ können sich Interessierte auch per Mail an die Agentur wenden unter: BergischGladbach.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de oder unter Tel. 02202 9333-794 (Kramer) und Tel. 02202 9333-209 (Yilmaz). Und noch eine Information der Experten: Nehmen Beschäftigte während des Bezugs von Kurzarbeitergeld eine Nebentätigkeit auf, wird das daraus erzielte Entgelt auf das Kurzarbeitergeld angerechnet. Neu ist dazu: Bei Aufnahme einer Nebenbeschäftigung in einem systemrelevanten Bereich bleibt das Nebeneinkommen vom 1. April bis 31. Oktober anrechnungsfrei. Dabei darf das normale Nettoeinkommen nicht überstiegen werden.