Bildung in Radevormwald : Die Schulen bekommen neue Technik

Jürgen Funke, Ulrich Dippel (Leiter Technisches Bauamt), Guido Musial und Bürgermeister Johannes Mans in den neuen Biologieräumen der Sekundarschule mit dem Hemling-System. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald In den Sommerferien wurden Sanierungen in den weiterführenden Schulen an der Hermannstraße abgeschlossen. 230.000 Euro wurden in zwei naturwissenschaftliche Räume und einen Vorbereitungsraum investiert.

In den Gebäuden der weiterführenden Schulen an der Hermannstraße sind in den laufenden Sommerferien zahlreiche Sanierungsarbeiten abgeschlossen worden oder vorangeschritten. In dem Gebäude der Sekundarschule, ehemals Hauptschule, hat die Stadt 230.000 Euro in zwei naturwissenschaftliche Räume und einen Vorbereitungsraum investiert. Die Räume, die sich im Untergeschoss des Gebäudes befinden, sind jetzt auf den neusten technischen Stand. Gestartet haben die Sanierungsarbeiten bereits im April, nachdem ein Wasserschaden aufgetreten war.

„Wir haben die Räume komplett erneuert. Der erste Schritt war neuer Estrich“, sagt Guido Musial vom Technischen Bauamt. In der Zwischenzeit sind neue Fenster eingebaut und ein neuer Fußboden verlegt worden. Bemerkenswert ist die technische Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume, die von der Sekundarschule, aber auch von Klassen des Theodor-Heuss-Gymnasiums genutzt werden.

Info So werden die Gebäude genutzt Flexibilität Das Schulzentrum der weiterführenden Schulen in Radevormwald befindet sich an der Hermannstraße. Die Gebäude und ihre Räume sollen möglichst flexibel nutzbar sein und stehen mehreren Schulen zur Verfügung. Im Gebäude der ehemaligen Hauptschule ist im Moment die Sekundarschule untergebracht sowie die Radevormwalder Musikschule. Die naturwissenschaftlichen Räume werden durch das Theodor-Heuss-Gymnasium mitgenutzt. Das Gebäude des Gymnasiums wird aktuell ausschließlich durch das THG genutzt. Das Gymnasium nutzt außerdem den Pavillon des Realschulgebäudes. Die auslaufende Realschule ist im Obergeschoss untergebracht, die anderen Räume sind von der Sekundarschule belegt, die an zwei Standorten unterrichtet.

Die Gas- und Stromversorgung, die von den Schülern für naturwissenschaftliche Experimente genutzt wird, ist jetzt über ein Deckensystem zugänglich, das elektrisch hoch- und runtergefahren werden kann. „Vorher hatten wir in diesen Räumen starre Bodensysteme. Dank der Deckensysteme kann der Raum flexibel möbliert und genutzt werden. Das ist pädagogisch sinnvoller“, sagt Schulamtsleiter Jürgen Funke. Gesteuert werden die Deckensysteme von einem Schaltschrank aus, der sich direkt neben dem Arbeitstisch des Lehrers befindet. Dieser verfügt auch über ein Warnsystem und erkennt Gasleitungen, die nicht richtig zugedreht wurden.

Beide Räume werden mit einer elektronischen Tafel, einem sogenannten Whiteboard, ausgestattet. Die Möbel für die Räume werden in der kommenden Woche geliefert. Verbunden sind die naturwissenschaftlichen Klassenräume durch einen Vorbereitungsraum, der auch Computerschränke beherbergt. „Der Raum verfügt über ein getrenntes Netzwerk und kann auch über Fernwartungen erreicht werden“, sagt Guido Musial. Ausgestattet ist der Raum, genauso wie die Unterrichtsräume, mit neuer Technik.

„Die Investition hat sich gelohnt. Mit der neuen Ausstattung haben wir in unsere Schulen und die Schüler investiert“, sagt Bürgermeister Johannes Mans. Ausgestattet wurden die naturwissenschaftlichen Räume außerdem mit einer komplett neuen Beleuchtung sowie mit einem doppelten Netzwerkzugang. „Das bedeutet, dass sich die Lehrer von beiden Schulen in diesen Räumen einwählen und von hier aus Zugriff auf ihr schulinternes Netzwerk haben“, sagt Jürgen Funke.

Weil das THG die neu ausgestatteten Räume mitnutzt, ist in dem Hauptgebäude des Gymnasiums Platz für einen neuen Besprechungsraum entstanden. Ein ehemaliger Hörsaal der Schule ist zu einem neuen Rückzugsort für die Lehrer umgebaut worden. Auf zwei Ebenen kann das Kollegium des THG arbeiten und sich zu Konferenzen zusammensetzen. Der Umbau des Hörsaals hat 60.000 Euro gekostet.