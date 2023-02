Radevormwalder Ortschaft Borbeck geht wieder auf die Piste

„Wir alle lieben das Skifahren, fahren einmal im Jahr gemeinsam in den Skiurlaub nach Frankreich“, erzählt Ralf Höller. Warum also nicht ein bisschen dieses Lebensgefühl in die Heimat verfrachten? Dachten sich 2017 die ehrenamtlichen Lebensretter und machten sich an die Arbeit. Eine Besonderheit dabei ist seit jeher, dass die Männer und Frauen der Löschgruppe nicht nur mit entsprechenden Getränken und Musik oder gar den passenden Ski-Outfits auf Borbeck Hüttengaudi feiern, sondern immer auch mit echtem Schnee.