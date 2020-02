Aktionswoche : Gesundheitswoche in der Sparkasse

Dr. Ralph Bültmann, Tim und Jasmin Tomcin und Cathrin Schmitz sowie Michael Scholz zeigen den Terminplan der Gesundheitswoche. Foto: Flora Treiber

Radevormwald In Kooperation mit den Apotheken aus Radevormwald will die Sparkasse vom 2. bis 6. März Aufklärungs- und Informationsarbeit leisten. Die Angebote im Kunden-Service-Center an der Hohenfuhrstraße wechseln täglich.

In der Sparkassenfiliale an der Hohenfuhrstraße findet ab Montag eine Gesundheitswoche für alle Kunden und Interessierten statt. Vom 2. bis 6. März wird es im Kunden-Service-Center täglich ein Angebot einer anderen Apotheke aus Radevormwald geben.

Die Idee zu dieser Themenwoche hatte Michael Scholz von der Sparkasse im vergangenen Herbst. „Ich finde das eine schöne Idee, um einen extra Service anzubieten und das Thema Gesundheit in den Fokus zu rücken. Es ist schon über zehn Jahre her, das wir eine vergleichbare Aktion umgesetzt haben“, sagt er.

Info Die Uhrzeiten und Angebote Termin Die Gesundheitswoche in der Sparkasse läuft vom 2. bis 6. März. Am Montag laufen die Angebote „Hauttypbestimmung“ und „Pflegeberatung“ von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Die gleichen Uhrzeiten gelten am Dienstag zu dem Thema „Muskeln und Nervenverspannungen“. Am Mittwoch läuft die Gesundheitswoche zum Thema „Salze des Lebens“ nur am Vormittag von 10 bis 12 Uhr. Donnerstag und Freitag sind die Angebote „Zukunft Apotheke“ und „Blutzucker“ vormittags und nachmittags von 14 bis 16 Uhr für die Besucher der Sparkasse zugänglich.

Die Woche wird durch die Provinzialagentur der Sparkasse und Mitarbeiterin Michaela Schäfer begleitet, die darüber informiert, wie man für Notfälle vorsorgen kann. Das Angebot der Apotheker startet am Montag um 10 Uhr mit der Bergischen Apotheke unter der Leitung von Dr. Ralph Bültmann. Auf dem Programm stehen die Themen Hauttypbestimmung und Pflegeberatung. „Mit Hautmessgeräten können wir relativ genau und schnell die Feuchtigkeit und den Fettgehalt der Haut ermitteln und daraufhin eine Beratung für die richtige Pflege durchführen. Besonders nach den Wintermonate sind viele Menschen auf der Suche nach der passenden Pflege“, sagt Bültmann. Sein Team aus der Fuchsapotheke kommt am Mittwoch zurück in die Sparkasse und informiert von 10 bis 12 Uhr über die „Salze des Lebens“. „Meine Mitarbeiterinnen werden Kuren vorstellen, die man mit Schüssler Salzen machen kann und die bestimmte Funktionen des Körpers unterstützen können“, sagt der Apotheker. Am Dienstag ist die Wupperapotheke in der Sparkasse vertreten. Christina Dargel wird vormittags und am Nachmittag Angebote zum Thema Muskeln und Nervenverspannungen anbieten. Zudem wird es einen Magnesiumausschank geben. Jasmin und Tim Tomcin von der Bärenapotheke haben sich ein Thema für den Donnerstag überlegt, das besonders Senioren ansprechen wird. Sie sind nicht nur diejenigen, die häufig mit einem Rezept in die Apotheke kommen, sondern auch diejenigen, die behutsam an technische Modernisierungen herangeführt werden müssen. „Wir informieren am Donnerstag über die Zukunft der Apotheke und meinen damit insbesondere das Thema Digitalisierung und E-Rezept“, sagt Jasmin Tomcin.

Die Umstellung auf E-Rezepte ist für 2021 geplant und wird bei einigen Patienten Fragen aufwerfen. „Die wichtigsten Infos, die schon feststehen, werden wir am Donnerstag in der Sparkasse erklären und auf einem Flyer zusammenfassen“, kündigt Apotheker Tim Tomcin an. Für den Übergang soll es zwar weiterhin die Möglichkeit geben das Rezept in Papierform, mit einem ausgedruckten QR-Code an die Apotheke zu überliefern, aber die Zukunft sind E-Rezepte zum Beispiel in Form von Apps. „Wir haben eine App dabei, die zeigt, wie E-Rezepte funktionieren werden.“