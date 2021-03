Corona-Pandemie in Radevormwald : Apotheken planen gemeinsam Test-Strategie

Radevormwald Die Apotheken in Radevormwald wollen gemeinsam ein Angebot für Schnelltests organisieren. Das hat Dr. Ralph Bültmann, Inhaber der Bergischen und Fuchs-Apotheke bestätigt.

Der Oberbergische Kreis hat angekündigt, dass „mit Hochdruck“ daran gearbeitet werden soll, ein flächendeckendes Angebot für Corona-Schnelltests in den Städten und Gemeinden aufzustellen. Dazu stehe man auch mit Apothekerinnen und Apothekern in Gesprächen. Bislang hätten 22 von diesen im Kreisgebiet ihr Interesse erklärt, sich an dem Testangebot zu beteiligen.

Ab Montag, 15. März, sollen in manchen Kommunen des Oberbergischen Kreises die ersten Tests beginnen. Wann es in Radevormwald losgehen wird, stehe noch nicht endgültig fest, erklärt Ralph Bültmann, aber es solle natürlich „so schnell wie möglich“ passieren. Voraussichtlich würden die Tests nicht in Apotheken-Räumlichkeiten, sondern an einem gesonderten Ort angeboten. Darüber werden die Bürger rechtzeitig informiert.