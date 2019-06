Radereignis : Anwohner machen sich Sorgen wegen „Night on Bike“

Ispingrade Das Fahrerlager soll in diesem Jahr erstmals auch in der Ortschaft Ispingrade aufgeschlagen werden. Manche Einwohner befürchten viel Trubel und Autoverkehr.

Die Veranstaltung „Night on Bike“ findet in diesem Jahr vom 12. bis 14. Juli wieder in Radevormwald statt. Im Fokus dieses Ereignisses, das laut den Organisatoren „die letzte richtige Herausforderung im Mountainbike-Bereich in Deutschland für Langstreckenfans“ ist, wird dabei die Ortschaft Ispingrade sein. Und dort sind offenbar nicht alle Menschen über den zu erwartenden Trubel glücklich – das zumindest erklärte die Fraktion der Alternativen Liste in der jüngsten Ratssitzung. „Es gibt dort Sorgen bei manchen Anliegern“, erklärte AL-Ratsfrau Petra Ebbinghaus. Knackpunkt sei die Verlegung des Fahrerlagers, das sonst in der Innenstadt untergebracht ist, in die Ortschaft. Dort sei entsprechend mit einem größeren Aufkommen an Personen und Autos zu rechnen, meint Petra Ebbinghaus: „Und so groß ist Ispingrade ja auch nicht.“