Probleme mit der Deutschen Telekom Anwohner haben seit August kein Festnetz mehr

Angeblich soll es sich um einen Kabelschaden handeln, der über mehrere Kilometer verläuft und sehr aufwendig sei, zu reparieren. Angeblich solle bei der Verlegung von Glasfaser das Kabel beschädigt worden sein. Für den Internetzugang hat die Telekom den betroffenen Kunden einen kleinen Router zugeschickt. „Das funktioniert auch“, bestätigt Ulla Bornewasser, die gerne aber ihren Festnetzanschluss zurückhaben möchte, weil sie damit sehr viel kommuniziert. Nicht jeder telefoniere gerne mit dem Handy, „und so langsam haben wir her die Faxen auch dicke“, kritisiert Ulla Bornewasser das Verhalten der Telekom. Rufe man bei dem Telekommunikationsanbieter an, lande man grundsätzlich in einem Call-Center. „Dort gab man mir auch den Hinweis, dass theoretisch auch die Stadt für das Problem zuständig sein könnte, doch Ulrich Dippel vom Tiefbauamt wusste zwar von der Störung, die Stadt sei aber nicht zuständig, sagte er mir“, berichtet die genervte Anwohnerin. Man sei so machtlos.