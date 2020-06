Kanzlei in Radevormwald : Anwalt Volbracht übergibt Kanzlei

Radevormwald 35 Jahre war Jürgen Volbracht als Anwalt in Radevormwald tätig. Zum 1. Juli verabschiedet er sich in den Ruhestand und übergibt seine Kanzlei an die Rechtsanwaltskanzlei GKS aus Wuppertal.

(s-g) Nach 35 Jahren hat der Radevormwalder Anwalt Jürgen Volbracht (Foto: privat) angekündigt, seine Kanzlei zum 30. Juni aufzugeben. Er habe das Rentenalter erreicht und wolle nun kürzer treten, zumal auch seine Ehefrau nun pensioniert sei, teilt der Jurist in einem Brief an seine Mandanten mit. Er habe jedoch dafür gesorgt, dass an Ort und Stelle weiter eine Kanzlei zur Verfügung stehe. Um die bereits laufenden Mandate werde er sich natürlich weiter mit vollem Einsatz kümmern, versichert Jürgen Volbracht.

Ab dem 1. Juli werde die Rechtsanwalt-Kanzlei GKS die Kanzleiräume an der Elberfelder Straße 54 übernehmen. GKS betreibe in Wuppertal mit neun Anwälten eine breit aufgestellte Kanzlei, die sowohl anwaltliche Mediation anbiete wie auch klassische Gebiete wie Mietrecht, Verkehrsrecht, Familien- und Arbeitsrecht bis zur Sanierungsberatung, Insolvenz sowie Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht.

Erster Ansprechpartner werde für die Mandanten in Radevormwald in der Zukunft Andreas Jäger sein, der auch in der Bergstadt wohne. Erreichbar seien die neuen Inhaber ab Juli unter der gewohnten Kontaktnummer 02195 40424, Fax 02915 688388, zudem unter der E-Mail-Adresse Info@GKS-Rechtsanwälte.de.

Jürgen Volbracht bedankt sich bei seinen Mandanten für die gemeinsamen Jahre. Im Jahr 1986 habe er für den Rechtsanwalt-Kollegen Kundt die Urlaubsvertretung übernommen und nicht damit gerechnet, dass daraus 35 Jahre werden würden. „In all den Jahren habe ich die Zusammenarbeit mit Ihnen als sehr angenehm und wechselseitig erfolgreich angesehen“, erklärt der Anwalt.

