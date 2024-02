Anti-Rassismus-Wochen auch in Radevormwald Hass auf Muslime – was hilft dagegen?

In der Region gibt es sowohl Veranstaltungen vor Ort als auch Online-Angebote. Ein großer Teil der Termine in Präsenz findet in der Kreisstadt Gummersbach statt, doch auch in Radevormwald wird es einen Termin geben. Am Freitag, 22. März, findet von 18 bis 21 Uhr im Mehrzweckraum des Bürgerhauses, Schlossmacherstraße 45, ein so genanntes Barcamp unter dem Titel „Antimuslimischer Rassismus – Innehalten, Reflektieren, Auftanken“ statt. Beteiligt sind daran die Radevormwalder Gemeinde Ahmadiyya Muslim Jamaat, der Islamische Wohlfahrtsverband „An-Nusrat“ und die Integrationsagentur NRW. „Durch diese Veranstaltung möchten wir eine Plattform schaffen, auf der Wissen, Erfahrungen und Perspektiven zu diesem Thema ausgetauscht werden können“, heißt es in der Ankündigung. „Unser gemeinsames Ziel ist es, Bewusstsein zu schaffen, zur Reflexion anzuregen und einen Dialog zu fördern, um gemeinsam entschlossen gegen diese Form der Diskriminierung vorzugehen und eine inklusivere Gesellschaft zu unterstützen.“