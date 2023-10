Vandalismus in Radevormwald Anti-Rassismus-Schilder wieder beschmiert

Am 16. Oktober habe eine Delegation des Vereins zur Mitgliederversammlung des Netzwerks gegen Rechts im Oberbergischen Kreis bei der Rückkehr entdeckt, dass das Schild „Wir sind bunt – kein Platz für Rassismus in Radevormwald“ in der Nähe der Ortschaft Rädereichen mit weißer Farbe beschmiert wurde. Daraufhin hätten die Mitglieder des Runden Tisches an fünf Standorten die Schilder überprüft. Auch das Schild in Herbeck sei weiß beschmiert worden, erklärt Ullmann und resümiert: „Es ist der vierte Angriff auf die Schilder seit ihrer Aufstellung im September letzten Jahres.“