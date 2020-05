Lockerung nach der Corona-Krise : Friseure arbeiten wieder – mit Maske

Radevormwald Seit Montag dürfen die Salons wieder öffnen. Viele Kunden nahmen die Gelegenheit war, mussten sich aber an Sicherheitsregeln halten. Kunden dürfen nur einzeln und mit Termin eintreten, müssen eine Nasen- und Mundbedeckung tragen und sich die Hände im Eingangsbereich desinfizieren.

Im Friseursalon „Life Style“ von Enrico Poidomani an der Blumenstraße hörte das Telefon gestern nicht mehr auf zu klingeln. Mit der Wiedereröffnung der Friseure nach der Schließung aufgrund der Corona-Krise kommt ein großer Andrang an Kunden, die dringend einen Haarschnitt brauchen.

Um 9 Uhr begrüßte der Salon seine erste Kundin. Normal läuft ein Friseurbesuch aber aktuell nicht ab. Schon an der Eingangstür werden die Kunden des Friseurmeisters auf wesentliche Regeln hingewiesen. „Kunden dürfen nur einzeln und mit Termin eintreten, müssen eine Nasen- und Mundbedeckung tragen und sich die Hände im Eingangsbereich desinfizieren“, sagt Enrico Poidomani.

Termine Der Salon „Life Style“ ist in den kommenden Wochen auch montags geöffnet und hat ab Mitte nächster Woche wieder freie Termine. Termine können nur telefonisch vereinbart werden. Wegen des Mehraufwandes haben sich die Preise um zwei bis drei Euro erhöht.

Normalerweise hat er sieben Plätze in dem oberen Bereich seines Salons, aktuell sind es nur drei. Einen Haarschneideplatz für Männer gibt es nach wie vor. Die einzelnen Bereiche hat er sichtbar voneinander abgetrennt. „Mit der Abtrennung verhindern wir, dass sich Kunden zu nah kommen und auch die Arbeitsplätze meiner Mitarbeiter sind damit besser voneinander abgegrenzt.“

Getränke und Zeitschriften werden an die Kunden nicht mehr ausgegeben, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Trotz allen Einschränkungen war die Stimmung gestern gut. „Die Kunden freuen sich über die Wiedereröffnung. Das ist ein kleiner Schritt zurück zur Normalität“, sagt Enrico Poidomani. Er hat sein Team in zwei Gruppen aufgeteilt, die sich wöchentlich abwechseln. „Durch diese Einteilungen können wir unsere Kunden und uns noch besser schützen. Das ist natürlich ein Privileg. Nicht alle Salons haben diese Kapazitäten.“ Falls ein Corona-Fall in Zusammenhang mit einem Friseurbesuch gebracht wird, können die Infektionsketten mit der Hilfe von Kundenlisten zurückverfolgt werden. „Jeder Kunde muss seinen Namen und seine Telefonnummer auf eine Liste schreiben, sonst können wir ihn nicht bedienen. Die Liste wird nach einem festgelegten Zeitraum vernichtet“, sagt der Inhaber von „Life Style“.