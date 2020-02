Einzelhandel in Radevormwald : Radsportladen kommt nicht – UWG kritisiert Sortimentsliste

Gisela Nagel von Radsport Nagel aus Gummersbach eröffnet am 1.März 2012 im ehemaligen Kleemarkt (Neuenteich) in Lennep ein weiteres Radsportgeschäft im Bergischen Land. Foto: Heike Hütten

Radevormwald Die Sortimentsliste zum Schutz der Geschäft in der Innenstadt habe ungute Folgen.

Bei dem genannten Geschäft handelt es sich um Radsport Nagel, eine Unternehmen mit Hauptsitz in Gummersbach. Für die Niederlassung in Remscheid-Lennep wird ein neuer Standort gesucht. Es sah so aus, als hätte Inhaberin Gisela Nagel in Radevormwald bereits ein geeignetes Gelände gefunden. Es war eigentlich schon alles klar“, hatte Nagel bereits im Januar erklärt. „Sogar die Bodenbeläge waren schon ausgesucht.“ 4000 Quadratmeter sollte die neue Halle haben.