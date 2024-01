Evangelische Jugend in Radevormwald Anmelden für Kinder-Oster-Woche ist schon möglich

Die Evangelische Jugend in Radevormwald kündigt die Kinder-Oster-Woche an, die in diesem Jahr vom 25. bis 28. März stattfinden wird. Im Mittelpunkt steht dabei meist eine Gestalt aus der Bibel. Dieses Mal ist es der Prophet Jeremia, der zur Zeit der Eroberung Jerusalems durch die Babylonier lebte. „Wir werden hören, sehen und viele verschiedene Aktionen, Spiele und Bastelangebote dazu erleben“, heißt es in der Ankündigung der Evangelischen Jugend. Die Teilnehmer dürften „spielen, basteln, malen und toben.“ Mitmachen können dabei alle Kinder von acht bis zwölf Jahren. Die Teilnahme kostet für die vier Tage 65 Euro.