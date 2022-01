Schule in Radevormwald : Anmeldungen zur Sekundarschule

Schule in Radevormwald

Radevormwald Die Schule informiert über die Termine und die notwendigen Unterlagen. Wegen der Corona-Pandemie werden die Eltern um Verständnis gebeten, dass eine Vergabe der Anmeldetermine nur telefonisch möglich ist.

Die Sekundarschule in Radevormwald teilt mit, zu welchen Zeiten Eltern ihre Kinder im Februar 2022 anmelden können. Für ein persönliches Anmeldegespräch stehen vier Mitglieder der Schulleitung zur Verfügung, und zwar am Montag, 14. Februar, und Dienstag, 15. Februar, jeweils von 13.30 bis 18.30 Uhr, sowie am Mittwoch, 16. Februar, von 13.30 bis 17.30 Uhr. Wegen der Corona-Pandemie werden die Eltern um Verständnis gebeten, dass eine Vergabe der Anmeldetermine nur telefonisch möglich ist. Die Termine können ab dem heutigen Dienstag, 11. Januar, täglich von 8 bis 11.30 Uhr beim Sekretariat der Sekundarschule unter Telefon 02195 6881872 vereinbart werden.