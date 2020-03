Die Kraft der Kräuter : Mit Kräutern fit für den Frühling

Info

Expertin Anke Höller betreibt das Bergische Kräuterstübchen in der Ortschaft Borbeck in Radevormwald. Als Expertin für Kräuter und Heilpflanzen hat sie bereits ein Buch veröffentlicht, bietet Kräuterwanderungen und Kurse über die Kraft der Kräuter an. Auf ihrer Internetseite www.bergischeskraeuterstuebchen.de stellt sie ihre Arbeit allen Interessierten vor.

Auftakt Dieser Artikel ist der Auftakt in die BM-Serie „Die Kraft der Kräuter“, die in den nächsten drei Wochen wöchentlich erscheint. Näher vorgestellt werden dann die Heilpflanzen Brennnessel, Löwenzahn und Giersch.