Vietnamesisches Restaurant in Radevormwald „Anh Thoc“ hat geschlossen – Streit mit Vermieter eskaliert

Vor wenigen Tagen kündigte „Anh Thoc“ seinen Gästen via Aushang überraschend an, dass das beliebte vietnamesische Restaurant Ende August, nur drei Monate nach seiner Eröffnung in Heidersteg, schließen und ein neues Domizil in der Radevormwalder Innenstadt beziehen würde. Die Schließung kam aber offenkundig früher als geplant, denn schon jetzt können Gäste hier nicht mehr speisen.