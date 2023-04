Feuerwehrfest in Wellringrade Glühwein statt Ballonglühen

Am Freitagabend pilgerten schließlich hunderte Besucher aus allen Himmelsrichtungen bis zur Wache in Wellingrade, wo Partymusik und der Duft nach Grillwürstchen den Weg wiesen. Die Stimmung war bereits zu Beginn ein richtiger Kracher: Freunde anderer Wehren zeigten Präsenz und statteten den Kameraden in Wellingrade einen Besuch ab. Bis in die Puppen wurde gefeiert. Auch am Samstag ließen die Besucher nicht auf sich warten, nutzten den eingerichteten Shuttle-Service vom Rader Busbahnhof in die Außenortschaft und füllten trotz uselligem Aprilwetter den Festplatz. „Spitzenmäßig“, fasste Radermacher schließlich am Sonntagvormittag die Resonanz auf ihr erstes Feuerwehrfest seit Jahren zusammen. „Es ist deutlich besser, als wir es erwartet hatten.“ Das Ballonglühen konnte zwar nicht stattfinden, „stattdessen haben wir eine Ballonfahrt verlost. Auch das kam super an.“ Gegen Regen und Kälte setzte die Wehr am Samstag spontan Glühwein ein. „Das kam sehr gut an“, erzählte Radermacher amüsiert. Viel Lob habe es von allen Seiten für die Party gegeben. Um 4 Uhr in der Früh wurde sie dann aber beendet. „Die Besucher hätten sicherlich noch bis fünf weitergemacht, aber uns stand noch ein langer Tag bevor“: Familientag auf Wellingrade mit Feuerwehrschau für die jüngsten Besucher.