Schock-Moment in Radevormwald : Angestellte verhindert Überfall auf Tankstelle

Dank der Geistesgegenwart einer Angestellten ist am späten Donnerstagabend ein Mann, der offensichtlich einen Überfall auf eine Tankstelle an der Westfalenstraße in Radevormwald geplant hatte, erfolglos wieder abgezogen. Nach Betriebsschluss hatte die Angestellte gegen 22.05 Uhr das Tankstellengebäude über einen Seiteneingang verlassen wollen, als sie plötzlich eine mit einer Sturmhaube vermummte Person auf sich zulaufen sah. Laut der Kreispolizei schaffte die Frau es gerade noch rechtzeitig, sich in das Gebäude zurückzuziehen und die Türe zu schließen, so dass der Mann nicht zur Tat schreiten konnte und schließlich flüchtete.