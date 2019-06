Auszeichnung der IHK Köln : Netzmeister aus Rade mit Bestleistung

Andreas Wiechers freut sich über seine Urkunde, die ihm die IHK Köln verliehen hat. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Andreas Wiechers gehört zu den 137 Männern und Frauen, die wegen ihrer Leistung bei einer Fortbildung durch die Industrie- und Handelskammer Köln ausgezeichnet wurden. „Für mich ist das ein beruflicher Meilenstein“, sagt er.

Andreas Wiechers ist jetzt geprüfter Netzmeister und hat dazu noch eine Ehrung der IHK Köln erhalten. Er gehört zu den 137 Männern und Frauen, die ihre Fortbildung 2018 mit der Note „sehr gut“ oder mindestens 75 Punkten abgeschlossen haben. Auf den Abschluss seiner Fortbildung, die er in Vollzeit absolviert hat, ist er stolz. „Für mich ist das ein beruflicher Meilenstein, der mich weiterbringt. Ich habe in der Zeit der Fortbildung zum Netzmeister viel gelernt und freue mich jetzt darauf, mein Wissen in die Praxis umzusetzen“, sagt der 33-Jährige. Ermöglicht wurde die Fortbildung durch seinen Arbeitgeber, der ihn freigestellt und finanziell unterstützt hat. In Zeiten des Fachkräftemangels wird in starke Mitarbeiter investiert, denn Fachwissen ist ein Gut geworden, das gehütet und weiterentwickelt werden muss.

Andreas Wiechers hat bereits seine Ausbildung zum Industriemechaniker bei der Open Grid Europe GmbH gemacht, die ihren Hauptsitz in Essen, aber auch eine Betriebsstelle in Radevormwald hat. „Nach meiner Ausbildung bin ich dann mit Sack und Pack nach Radevormwald gezogen. Meine Frau und ich fühlen uns hier sehr wohl. Das liegt auch an meinen Kollegen, die uns sehr gut integriert haben“, sagt der Netzmeister, der auf seiner Meistersystemstelle das Tagesgeschäft im Auge hat. Für seinen Arbeitgeber betreut er das Ferngasnetz im Umkreis von etwa 30 Kilometern um Radevormwald herum. Neben der Instandhaltung, gehört das Thema Sicherheit zu seinen Aufgaben. Gefahrenquellen müssen ausgeschlossen werden.

Info 137 Frauen und Männer wurden ausgezeichnet Prüfungsteilnehmer 137 Frauen und Männer aus ganz Deutschland wurden für ihre Prüfungsleistungen von der IHK Köln ausgezeichnet. Aus den Städten Radevormwald, Hückeswagen und Wermelskirchen ist Andreas Wiechers der einzige Absolvent, der ausgezeichnet wurde. Er gehört zu den Besten von insgesamt 3238 Prüflingen. Feierstunde Geehrt wurden er und die anderen in diesem Frühling bei einer Feierstunde in Köln. „Sie haben nicht nur hervorragendes Fachwissen, sondern auch Zielstrebigkeit und Durchhaltevermögen bewiesen – Eigenschaften, die für Ihr weiteres Berufsleben fast genauso wichtig sind wie das fachliche Know-how“, sagte Ulf Reichardt, Hauptgeschäftsführer der IHK Köln.

Das Ferngasnetz der Open Grid Europe GmbH übergibt an sogenannten Netzkopplungspunkten Ferngas an städtische Versorger weiter, die das Gas von dort aus mit vermindertem Druck an die Endkunden weitergeben. Für einen Laien ist der Beruf von Andreas Wiechers schwer zu verstehen. „Man kann schon sagen, dass ich einen Nischenberuf ausübe. Die Spezialisierung unterscheidet mich von anderen Industriemechanikern, und ich bin froh, diesen Schritt gegangen zu sein“, sagt er.

In seiner Zeit als Industriemechaniker hat er im Bergischen Land Ortskenntnisse gesammelt, denn damals war er oft zu den einzelnen Stationen unterwegs. Jetzt gibt es ein paar Stunden mehr am Schreibtisch, aber immer noch genug Außeneinsätze. Ursprünglich kommt Andreas Wiechers aus Recklinghausen. Er hat nach seinem Abitur ein Studium begonnen. Dort hat er aber den Praxisbezug vermisst. Sich beruflich neu zu orientieren und für einen handwerklich ausgerichteten Beruf zu entscheiden, sei richtig. „Ich habe mit 24 meine Ausbildung angefangen und hatte erst das Gefühl, Zeit verschwendet zu haben. Jetzt weiß ich, dass alles richtig war und auch das Studium eine wichtige Erfahrung war. Ich bin so aufgewachsen, dass ich immer schon handwerklich gearbeitet habe, und das wollte ich beruflich auch machen“, sagt er.