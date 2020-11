Hilfsaktion in Radevormwald : Andheri-Spendenaufruf ist erfolgreich

Radevormwald Das Organisationsteam ist überrascht: Bisher sind bereits 3500 Euro gespendet worden. Spendenaktion läuft noch bis Ende November. Unterstützt werden Andheri-Projekte in Nordindien.

Die Resonanz war in den vergangenen Wochen groß. „Nach unserem ersten Aufruf sind zahlreiche Spenden eingegangen. Bis jetzt haben wir ungefähr 3500 Euro an Spenden erhalten“, sagt Simone Kreimendahl vom Organisationsteam. Von diesem Zwischenergebnis ist sie selber überrascht. „Wir waren uns nicht sicher, ob wir auch ohne den Basar Spenden generieren können, aber die Notlösung scheint zu funktionieren.“

Die katholische Kirchengemeinde St. Marien hat mit ihrem Basar stets die Andheri-Hilfe in Bonn unterstützt, die sich mit den Spenden für Projekte in Indien oder Bangladesch einsetzt. Dieses Jahr sollen mit den Spenden die Lebensbedingungen von Frauen und Kindern in Nordindien verbessert werden. Die Spenden der letzten Jahre waren meistens 11.000 bis 12.000 Euro. „Diese Summe werden wir in diesem Jahr nicht erreichen. Auch, weil die Kleiderkammer der Gemeinde aufgrund der Corona-Krise lange geschlossen war. Die Kleiderkammer hat immer einen großen Betrag gespendet“, sagt Simone Kreimendahl.