Andheri-Basar in Radevormwald : Handarbeit und Kuchen für Andheri-Hilfe

Martina Franzen-Niederwipper (l.) und Uschi Schäfer am Stand mit Wollsocken, die besonders beliebt waren. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Der Andheri-Basar hat in Radevormwald eine lange Tradition. Nach einem Jahr Zwangspause meldet sich der Basar mit viel Kreativität und Ehrenamt zurück.

Simone Kreimendahl, Sigrid Sagolla und Steffi Braun sind die drei Organisatorinnen des Andheri-Basars. Der Auftakt am Sonntagmorgen war erfolgreich und das Leitungsteam froh, dass der Basar in diesem Jahr wieder stattfinden kann. In der 52-Jahre langen Tradition des Basars ist dieser nämlich nur einmal ausgefallen – und zwar im Herbst 2020.

Die Corona-Pandemie hat auch vor dieser Veranstaltung keinen Halt gemacht. Spenden für die Andheri-Hilfe wurden trotzdem gesammelt. „Einen Basar zu organisieren, ist natürlich schöner, als Spenden ohne eine Veranstaltung zu sammeln. Wir haben viel Unterstützung erhalten“, sagte Simone Kreimendahl. Sie hatte die Sachspenden in den vergangenen Tagen abgeholt, im Caritas-Haus entgegengenommen und zu einem bunten Basar zusammengestellt.

Info Basar auch an Allerheiligen Öffnungszeiten Am heutigen 1. November geht der Andheri-Basar im Caritashaus von 10 bis 18 Uhr weiter. Stöbern und Kuchen essen dürfen alle Bürger, die einen 3G-Nachweis haben, also geimpft, genesen oder negativ auf das Corona-Virus getestet sind. Die Einnahmen und Spenden des Basars werden an die Andheri-Hilfe weitergeleitet und konkreter an Projekte zur Selbsthilfe in Indien. Die meisten verkauften Produkte sind Spenden der Gemeindeglieder der katholischen Kirchengemeinde.

Obwohl der Bastelkreis der katholischen Kirchengemeinde St. Marien lange nicht stattfinden konnte, wurden für den Basar Bastelarbeiten und Handarbeiten abgegeben, die an beiden Tagen für den guten Zweck verkauft werden.

Das Spendenaufkommen ist ungebrochen groß. „Während der Pandemie haben die Menschen alleine gebastelt und eine Menge Wolle verstrickt. Auch das Kuchenbuffet war schnell gefüllt“, sagte Simone Kreimendahl. Das Café des Basars konnte unter der Berücksichtigung der 3G-Regel geöffnet werden.

Auf dem Basar kauften die Besucher Geschenke für ihre Liebsten und das schon mit Blick auf Weihnachten, denn das Fest steht schon bald vor der Tür. Das Sortiment des Basars ist wie gewohnt groß. Neben Marmeladen und Likören gibt es Christbaumschmuck aus Holz und aus Stoff, gefaltete Papierengel, liebevoll geschmückte Teelichter und echte Handarbeit. Sehr beliebt sind die gestrickten Socken. Gleiches gilt für die bunten Taschen aus verschiedenen Stoffen und die gefilzten Wichtel und Feen, die ein besonderer Blickfang sind.

Wer Weihnachtsgeschenke auf dem Andheri-Basar kauft, unterstützt damit die Hilfe zur Selbsthilfe in Teilen Indiens. Die Spenden unterstützen das Projekt „Stärkung der Armen und Benachteiligten in der Bundelkhand-Region“ in Nordindien. Das Projekt legt den Fokus auf Kinderrechte und die Schulbildung sowie auf die Unterstützung von armen Familien. „Wir helfen Familien ihre eigenen Gemüsegärten zur Selbstversorgung anzulegen. Dörfer auf eigene Beine zu stellen, ist unser Ziel.“ Außerdem sollen Verdienstmöglichkeiten für Frauen geschaffen werden.

Simone Kreimendahl sieht die fruchtbare Hilfe des Andheri-Basars aber nicht nur in Indien, sondern auch direkt vor Ort in Radevormwald. Der Basar bringt Menschen zusammen, regt Gespräche über ehrenamtlichen Einsatz und die Notlagen in fernen Ländern an. Dieser Austausch hat während der Pandemie gefehlt. „Das Gemeindeleben braucht Veranstaltungen wie den Andheri-Basar. Wir stellen fest, dass die Hilfe und das Engagement nach dem Lockdown stark weitergehen und die Menschen das Bedürfnis haben sich zu beteiligen.“ Simone Kreimendahl engagiert sich seit neun Jahren für den Basar.