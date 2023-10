Katholische Kirchengemeinde in Radevormwald Andheri-Basar bricht mit der Tradition

Der Andheri-Basar in der katholischen Kirchengemeinde St. Marien und Josef hat seit Jahren Tradition. In diesem Jahr, so kündigen die Organisatoren an, wird der Markt aber zu neuen Terminen stattfinden. Anstatt zu Allerheiligen wie bisher wird der Markt nun am Wochenende darauf, also am Samstag und Sonntag, 4. und 5. November, veranstaltet. „Wir haben uns dazu entschlossen, da wir möglichst vielen Leuten den Basarbesuch ermöglichen möchten und denken, dass es besser ist, die Wahl zwischen zwei Tagen am Wochenende zu haben statt nur an Allerheiligen“, heißt es im aktuellen Pfarrbrief. Das Team hofft, dass die Besucher diese Entscheidung mittragen und auch in diesem Jahr zahlreich erscheinen. Ansonsten bleibe alles wie gewohnt: Der Basar und das Café sind an beiden Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet, und die Besucher erwarten wieder viele weihnachtliche und nicht-weihnachtliche Verkaufsartikel sowie Kaffee und Kuchen. Die Erlöse gehen wie immer an die Andheri-Hilfe Bonn.