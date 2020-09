Schulen in Radevormwald : Grundschulen planen Infotage

Radevormwald Drei Grundschulen in Radevormwald wollen ihren Tag der offenen Tür unter Corona-Bedingungen durchführen. Die KGS Lindenbaum weicht auf ein digitales Konzept aus, da dort die Räumlichkeiten zu klein sind.

Infotage Nach dem aktuellen Stand der Infektionszahlen in Radevormwald können die Infotage der Grundschulen GGS Stadt und BGV Bergerhof-Wupper durchgeführt werden. Die KGS Lindenbaum veranstaltet dieses Jahr keinen Tag der offenen Tür, sondern stellt sich nur online vor. Die Grundschule Stadt hat ihren Tag der offenen Tür für den 7. Oktober geplant, eine Anmeldung ist allerdings erforderlich. Die Grundschule Bergerhof stellt sich am 26. Oktober ab 16.30 Uhr vor und der Standort Wupper einen Tag später, am 27. Oktober, ab 16.30 Uhr.

Jutta Felderhoff, die Schulleiterin der Grundschule Stadt hat den 7. Oktober für den Tag der offenen Tür ins Auge gefasst. Sie und ihre Kollegen werden die Besucher in vier Gruppen einteilen und den Infotag deutlich entzerrter durchführen, als in den vergangenen Jahren. Die Besucher müssen sich vorher für die Teilnahme anmelden. „Ein Elternteil darf jeweils ein Kind mitbringen, damit die Gruppen nicht zu groß werden. Dieser Tag ist für unsere Schule sehr wichtig, weil er Familien, die unsere Schule nicht kennen, die Möglichkeit gibt, einen persönlichen Eindruck zu gewinnen.“ Das Konzept der GGS Stadt sieht vor, dass die Besuchergruppen in einem Einbahnstraßensystem durch die Schule geführt werden, einzelne Klassenräume sehen können und mit der Schulleiterin ins Gespräch kommen. „Unter Vorbehalt der Infektionszahlen im Oberbergischen Kreis ist eine kurzfristige Absage immer möglich, aber im Moment ist der Infotag geplant“, betont Jutta Felderhoff.

Einen ähnlichen Stand gibt es an dem Grundschulverbund Bergerhof-Wupper. Schulleiterin Tanja Heynen hofft, dass die Standorte am 26. und 27. Oktober ihre Türen öffnen können. Der Standort Bergerghof soll starten, der Standort Wupper am nächsten Tag nachziehen. „Weil Eltern eine Schule für ihre Kinder auswählen können und es keine festen Schulbezirke mehr gibt, ist der Tag der offenen Tür sehr wichtig für uns. Er ist eine Gelegenheit unsere Schwerpunkte vorzustellen und natürlich auch unsere Klassen“, sagt die Schulleiterin. Auch für die Besucher des GVB Bergerhof-Wupper gilt, dass pro Familie ein Elternteil mit einem Kind an den Veranstaltungen teilnehmen kann. Eine vorherige Anmeldung ist nicht geplant. „Wir werden die Begrüßung am Standort Bergerhof in der angrenzenden Sporthalle durchführen, auf der Brede können wir die Aula nutzen. Nach der Information am Anfang werden wir alle Klassen gleichzeitig aufschließen, sodass sich die Besucher gut verteilen können“, sagt Tanja Heynen. Sie hofft, dass beide Standorte auch Ende Oktober grünes Licht für den Tag der offenen Tür bekommen. Auch sie hat die aktuellen Entwicklungen der Pandemie im Blick. „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Infotage wichtig für die Schulentscheidung der Eltern sind. Deswegen haben wir uns dafür entschieden dieses Angebot unter Corona-Bedingungen aufrechtzuerhalten.“