Wald in Radevormwald An der Lessingstraße werden 60 Bäume gefällt

Auch wenn der Herbst ihnen ihr sattes Blätterkleid mittlerweile abgenommen hat, sehen die Bäume im Wäldchen an der Lessingstraße auf den ersten Blick alle sehr gesund aus: Meterhoch ragen sie in den Himmel, so dass einem beim Hochschauen fast schwindelig wird. Die Stämme sind breit, wirken kräftig und robust. Doch der Schein trügt. Am Fuße der Bäume klaffen riesige Löcher, in denen Sascha Lambeck seinen Zollstock Zentimeterweit hineinschieben kann. Die Bäume sind fast ausgehöhlt, innerlich zerfressen von einem aggressiven Pilz.