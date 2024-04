Treffen in Radevormwald Amateurfunker treffen sich in Wellringrade

Auf den langen Fahrten über Deutschlands Autobahnen war er über Funk mit anderen Brummifahrern verbunden und somit weniger allein, doch vor allem frühzeitig informiert, beispielsweise wenn durch einen Unfall oder eine kurzfristige Sperrung ein Stau entstand. Seitdem ist Grüning dem Funken verfallen und betreibt diese Art der Kommunikation als Hobby. Auf seinem weißen Kombi hat er eine lange Antenne installiert und im Auto führt er ein Funkgerät mit sich, mit dem er auf Reisen mit anderen Hobbyfunkern in Kontakt steht. Mit dieser Antenne kann er andere Hobbyfunker im Umkreis von bis zu 55 Kilometer erreichen. Bei größeren Vorrichtungen seien im Rahmen der CB-Funker (also der kostenlosen Jedermannfunkanwendung) auch bis zu 300 Kilometer möglich. Vergangenen Sonntag parkte der Wuppertaler sein Gefährt an der B 483, um sich dort erstmalig mit anderen Amateurfunkern in Radevormwald, in unmittelbarer Nähe zur Feuerwehr Wellringrade, mit Blick auf den Flugplatz Leye zu treffen. In den ersten zwei Stunden schauten 20 Amateurfunker vorbei, die zuvor, wenn überhaupt, nur über Radiowellen miteinander kommuniziert hatten. Bei strahlendem Sonnenschein und vor der idyllischen Kulisse der startenden und landenden Segelflieger tauschten sich die Hobbyfunker über ihr Equipment aus. Warum sich der Kölner Verein dafür ausgerechnet Radevormwald ausgesucht hatte? „Die Stadt liegt hoch, was zum Funken sehr gut ist. Außerdem haben wir hier mit dem Flugplatz und den Segelfliegern eine sehr schöne Aussicht“, erklärte Grüning, der nun regelmäßig Mitglieder und Interessierte in einem 14-tägigen Rhythmus in Wellringrade treffen will. „Wir wollen damit das Vereinsleben beleben, den Austausch fördern und freuen uns natürlich, wenn wir auch weitere Menschen für dieses Hobby begeistern können.“