Sana Krankenhaus Radevormwald : Wenn die Leiste bricht, helfen Spezialisten

Dr. Thomas Morkramer ist Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie. Foto: Matthias Morawetz

Radevormwald Hernienpatienten am Sana Krankenhaus in Radevormwald in den besten Händen. Mit über 200 Eingriffen pro Jahr verfügt die Fachabteilung Allgemein- und Viszeralchirurgie über immens große Erfahrung.

Im Sana Krankenhaus Radevormwald sind Hernienpatienten in den besten Händen. Mit über 200 Eingriffen pro Jahr an Leisten-, Bauchwand-, Narben- und Zwerchfellbrüchen verfügt die Fachabteilung Allgemein- und Viszeralchirurgie über immens große Erfahrung. Dies wird unter anderem bestätigt durch die 2016 erfolgte Verleihung des Siegels „Qualitätsgesicherte Hernienchirurgie“ durch die Deutsche Herniengesellschaft (DHG).

Seit 2018 gibt es immer am 3. November des Jahres den „Tag der Hernie“, ins Leben gerufen durch die Hernien Selbsthilfe Deutschland. Damit sollen die verschiedenen Hernienerkrankungen sowie Unterstützungsmöglichkeiten für Betroffene und Angehörige in der Öffentlichkeit besser bekannt gemacht werden. Hernienoperationen (Leisten-, Bauchwand- und Narbenbrüche) gehören zu den häufigsten chirurgischen Eingriffen: Jedes Jahr werden allein in Deutschland etwa 275.000 Leistenbrüche und 100.000 Bauchwandbrüche operiert.

„Wir bieten am Sana Krankenhaus Radevormwald das gesamte Spektrum aller etablierten Operationsverfahren an. Wenn möglich, führen wir diese Operationen minimal-invasiv durch. Darüber hinaus werden bei uns auch innovative und hochkomplexe Verfahren durchgeführt, wie die endoskopisch unterstützte Komponentenseparation (ELAR = Endoscopic Lateral Anterior Release) oder das MILOS-Verfahren (Mini or Less Open Sublay), wodurch die Wundfläche verkleinert und das Risiko für Komplikationen nochmals deutlich gesenkt werden kann. Diese Eingriffe werden oft nur in universitären Hernienzentren durchgeführt. Bei der Wahl des Operationsverfahrens wird für den und mit dem Patienten ein auf die individuelle Situation angepasstes OP-Verfahren ausgewählt“, erklärt Dr. Thomas Morkramer, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie.

Die sog. Schlüssellochchirurgie (minimal-invasiv) verursacht kaum Narben, so dass der Patient nach dem Eingriff wenig Schmerzen hat und sich in kurzer Zeit wieder voll belasten kann. Der stationäre Krankenhausaufenthalt beträgt nur wenige Tage. Kleinere Hernienoperationen können auch ambulant durchgeführt werden.

Dr. Morkramer und sein Team nehmen mit den Daten der Hernienoperationen an einer deutschlandweiten Qualitätssicherungsstudie teil.

(rue)