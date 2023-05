Baugebiet in Radevormwald Spatenstich für Karthausen am Montag

Die Stadtverwaltung kündigte am Donnerstag an, dass am kommenden Montag um 11 Uhr bei einer Feierstunde vor Ort der offizielle Spatenstich für die neue Siedlung getan werden soll. Damit sind jahrelange politische Diskussionen und Vorbereitungen vorerst am Ziel, auch wenn das manchen Ratsfraktionen und auch mehreren Anwohnern wenig Freude machen wird. Um so größere Hoffnungen setzen die Stadt und die unterstützenden Fraktionen in das Vorhaben – es soll dafür sorgen, dass der Trend zur sinkenden Einwohnerzahl und der Überalterung der Radevormwalder Bevölkerung gestoppt wird.