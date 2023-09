Vereinsleben in Radevormwald Tuspo Dahlhausen lädt zur Wanderung am Einheitstag ein

Vereinsangehörige sowie Wanderlustige treffen sich am 3. Oktober um 11 Uhr auf dem Parkplatz der ehemaligen Textilfabrik Hardt Pocorny & Co. in Dahlhausen. Das alljährliche Wander-Event des Vereins führt in diesem Jahr über die Hardtstraße zum Gelände des alten Bahnhofes Dahlhausen, die Dahlhauser Schweiz, Hardtbacher Höhe, Frielinghausen und den Sieperhof in den Tuspo-Wald.