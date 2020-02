Baugebiet Karthausen : Endspurt für Karthausen-Beschluss

Radevormwald Am Dienstag wird voraussichtlich im Rat die Entscheidung über die Planung fallen.

Nachdem im Ausschuss für Stadtentwicklung eine Empfehlung zur Gestaltung des geplanten Baugebietes Karthausen gefällt hat, wird der Rat in seiner Sitzung am kommenden Dienstag voraussichtlich diesen Beschluss bestätigen. Eine Mehrheit der Ausschussmitglieder hatte sich für die Variante 2b des Planungsbüros Loth entschieden. Dieser wird favorisiert von einem Bündnis aus CDU, Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG), FDP und Radevormwalder Unabhängige Alternative (RUA).

Dagegen hatten sich die drei Fraktionen SPD, Bündnis 90/Grüne und Alternative Liste (AL) für einen Entwurf der Städteplanerin Christl Drey eingesetzt, in dem neue Wohnformen eine wichtige Rolle spielen. Diese drei Fraktionen wollen nicht, dass auf Karthausen nur Einfamilienhäuser für eine betuchte Klientel entsteht. Sie hatten den Bürgermeister gebeten, eine Informationsveranstaltung mit Christl Drey für Ende des Monats zu terminieren.

Daraus werde nun voraussichtlich nichts werden, räumt Dietmar Stark ein, der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten. Die Entscheidung im Ausschuss kritisiert er scharf: „Die Richtung, die da eingeschlagen wurde, ist verheerend.“ Sich für eine Variante zu entscheiden, die Wohnungen für Menschen mit geringeren Einkommen ausklammere, sei einer der großen Fehler in der Radevormwalder Politik der vergangenen Jahre. Die drei genannten Fraktionen sehen die Stadt in der Verantwortung, für günstigen Wohnraum zu sorgen, da in den kommenden Jahren die Bindung für 600 Sozialwohnungen wegfalle.