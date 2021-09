Bundestagswahl : Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl

Dr. Carsten Brodesser ist seit 2017 Mitglied der CDU-Bundestagsfraktion und tritt 2021 erneut an. Foto: Stephan Büllesbach

Radevormwald Eine Kandidatin und drei Kandidaten haben zugesagt, im Caritashaus über Politik zu diskutieren und sich Fragen zu stellen. Veranstaltet wird die Runde durch die Kolpingsfamilie St. Marien.

Nur noch zwei Wochen sind es bis zur Bundestagswahl am 26. September. Vier Kandidatinnen und Kandidaten, die für ihre Parteien im Wahlkreis Oberberg antreten, sind in dieser Woche bei einer Podiumsdiskussion in Radevormwald dabei und geben im Gespräch Auskunft über ihre politischen Ziele für die Region und für den Bund.