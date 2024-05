Katholiken in Radevormwald So zieht die Fronleichnamsprozession durch Rade

Den Beginn der Feierlichkeiten in Radevormwald bildet am Donnerstag, 30. Mai, ein Festgottesdienst um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Marien an der Bischof-Bornewasser-Straße. Im Anschluss begleitet die Gemeinde in der Prozession „den Eucharistischen Herrn in der Gestalt des Brotes“.