Volksradfahren in Radevormwald Radfahr-Event für jedermann

Die 27 Kilometer lange Strecke wird auch in diesem Jahr die Teilnehmer auf dem ausgeschilderten Radweg R1a führen und ist bequem in drei Stunden zu schaffen. Sie verläuft rund um die Wupper-Talsperre. Start ist in der Rader Innenstadt. Es geht über Rädereichen und Marke nach Hückeswagen und über Wiehagen, Engelsburg, Dörperhöhe und Heide zurück nach Rade – eine Strecke, die auch landschaftlich ihren Reiz hat. „Das Volksradfahren ist kein Rennen, es gewinnt auch nicht der Schnellste“, erklärt Behrensmeier, der die Teilnehmer ermutigt, die Landschaft auf dem Weg zu genießen. Bis 14.15 Uhr sollten alle Teilnehmer von der Tour zurück und am Schulzentrum angekommen sein, nicht nur, weil dann IG-Vereinsvorsitzender Hans Joachim Sommer am Verpflegungsstand selbst am Waffeleisen stehen wird, oder selbstgebackener Kuchen, Getränke und Grillwürstchen auf die Radler warten. Wer in dem angegebenen Zeitfenster von drei Stunden das Ziel erreicht, erhält bei Abgabe der Startkarte eine Medaille und nimmt an einer Verlosung teil. Und das lohnt sich auch in diesem Jahr wieder: Neben hochwertigen Sachpreisen von Optik Strunk, der Bären-Apotheke und der Provinzial-Versicherung stiftet Radsport Nagel mit einem Bianchi Cross-Fahrrad im Wert von 800 Euro den diesjährigen Hauptgewinn. Für die fünf teilnehmerstärksten Gruppen gibt es in diesem Jahr je einen Sonderpreis in Form eines Gutscheins für leckere Grillwürstchen.