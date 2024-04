Bergischer Naturschutzverein in Radevormwald Pflanzentauschbörse feiert ihr Jubiläum

Die Besucher erwartet ein robustes Sortiment an Gartenschätzen, außerdem werden dieses Jahr viele Sorten Taglilien und Schwertlilien angeboten, zum Beispiel gerüschte Blüten und außergewöhnliche Farben. Es gibt Samen besonderer Pflanzen, zum Beispiel Waldvögelein, eine einjährige Sommerblume, oder der vom Aussterben bedrohte, leicht giftige Feldrittersporn. Die Pflanzen sollten getopft oder zumindest in Zeitungspapier eingeschlagen sein, größere Mengen können in Kübeln und Eimern mitgebracht werden. Sämereien, Knollen, Brutzwiebeln sollten eingetütet sein. Bitte eigene Taschen oder Eimer mitbringen, es wird auf Plastiktüten verzichtet.