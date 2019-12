Wohngebiet in Radevormwald : Altro Mondo reagiert auf Kritik

Wohnhäuser Auf der Brede, die von Altro Mondo verwaltet werden. Foto: Stefan Gilsbach

Wupperorte Nach Protesten schwenkt das Unternehmen auf einen mieterfreundlicheren Kurs ein.

Der Vermieter Altro Mondo hat nach Protesten und breiter Berichterstattung in den Medien offensichtlich eine neue Linie gegenüber den Mietern eingeschlagen – zumindest im Wohngebiet Auf der Brede. Wie Anwohnerin Tanja Behnke berichtet, seien in den vergangenen Tagen Aushänge mit einer Mail-Adresse platziert worden, über die Mieter Probleme mitteilen können. Hatte das Unternehmen bislang eher dickfellig auf Proteste reagiert, klinge der Ton jetzt anders. Die Mieter seien in dem Schreiben sogar ermuntert worden, „aussagekräftige Fotos zu schicken“, berichtet Behnke. Es werde in Aussicht gestellt, die Mängel zu beseitigen.

Den Bewohnern der Siedlung war im Herbst überraschend mitgeteilt worden, man werde die Gasthermen aus- und eine Zentralheizung einbauen. Die Mieter befürchteten bereits, dass sie in der kalten Jahreszeit ohne Heizung dastehen würden. Zudem hinterließen die Handwerker, die in einigen Wohnungen tatsächlich die Thermen ausbauten, erhebliche Schäden in den Wohnungen.

Info Die Eigentümer sitzen in Hannover Eigentümer Laut Mieterverein Dortmund ist Altro Mondo eine 100-prozentige Tochter der Dehne & Krüger Holding, Hannover. Diese ist zu 88 Prozent an der DEGAG Deutsche Grundbesitz AG beteiligt. Die Geschäftsführenden Gesellschafter sind Birger Dehne und Dragana Krüger, DEGAG-Vorstand ist Birger Dehne.

Die Mieter setzten sich zur Wehr und verständigten unter anderem die Stadtverwaltung. Volker Grossmann, der Leiter des Sozialamtes, machte sich vor Ort ein Bild. „Die Stadt hat damit ein gutes Zeichen gesetzt“, lobt Tanja Behnke. Sie und ihre Mitstreiter setzten sich auch mit Mieterschutzvereinen in Verbindung und schrieben Zeitungen und Sender an.

„Durch die Berichte in vielen Medien ist offenbar Druck aufgebaut worden“, meint sie. Nicht nur die BM hatte das Thema aufgegriffen, auch das regionale und das überregionale Fernsehen hatte über die Zustände in Gebäuden, die von dem Unternehmen verwaltet werden, berichtet.

Nach ihren diversen Erfahrungen mit Altro Mondo bleibt Tanja Behnke allerdings vorsichtig und will nicht vorschnell jubeln. „In meiner Wohnung habe ich seit dem Februar eine offene Baustelle, ich habe nun ein Foto geschickt, und es dauerte eine Woche, bis eine Reaktion kam“, berichtet sie. Eine Dame von der Schadensabteilung habe sich gemeldet, ein Handwerkertermin sei vereinbart worden. Leider seien die Arbeiten noch nicht abgeschlossen wurden, so dass die Baustelle in der Wohnung „jetzt noch größer“ sei. Sie habe noch einmal eine Mail geschickt, dieses Mal sei die Reaktion rasch gekommen, nun warte sie auf einen neuen Termin. „Ich bin mal gespannt“, sagt Behnke lakonisch.

Was die Heizungen in den Gebäuden betreffe, so sei die Situation zwar besser geworden, aber wie sie gehört habe, laufe „noch nicht alles rund“. Manche Zimmer blieben kalt, auch seien Wärmemengenzähler nicht installiert worden, obwohl diese den Mietern zugesagt worden seien. Daher sind die Betroffenen weiterhin in Kontakt mit dem Mieterschutzverein und mit Anwälten. Für den Januar habe sich der SPD-Landtagsabgeordnete Sven Wolf angemeldet, er wolle sich vor Ort ein Bild der Lage machen.