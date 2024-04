Harmonika-Band in Radevormwald Altes Instrument bekommt eine neue Heimat

Manchmal ist der Zufall ein Geselle mit langem Atem. So hatte der 83-jährige Remscheider Ernst Melzer, in seiner aktiven Berufszeit Dachdecker, vor vielen Jahren auf dem Dachboden einer Kundschaft eine Arbeit ausgeführt – und war dabei auf ein instrumentales Kleinod gestoßen. „Ich war am Hasten bei der Familie Lüsebrink bei der Arbeit. Im Dachboden war dann dort noch eine undichte Stelle zu beheben. Dabei habe ich den Instrumentenkoffer gesehen“, sagt Melzer. Darin ist ein Hohner-Akkordeon gewesen, schon damals nicht mehr neu, heute hingegen deutlich über 100 Jahre alt. „Der Dachraum war geheizt und nicht feucht – daher war das Instrument sehr gut erhalten. Ich habe dann gesagt, dass es doch schade wäre, dass es hier so vor sich herumstehen würde“, sagt Melzer schmunzelnd. Da die Familie Lüsebrink auch nichts mehr damit anzufangen gewusst habe, hätte er das Instrument mitnehmen dürfen.