Neues aus dem Sana Krankenhaus Radevormwald : Altersmedizin ist noch leistungsfähiger

Der ganzheitliche Ansatz der Geriatrie am Sana-Krankenhaus Radevormwald sieht auch ergotherapeutische Angebote vor. Foto: Sana-Krankenhaus Radevormwald

Am Sana Krankenhaus wurden die Akutgeriatrie und die Frührehabilitation personell neu aufgestellt und optimiert.

RADEVORMWALD Da ist Leben drin: Wer mit der Erwartung morbider Stimmung die geriatrischen Stationen im Sana Krankenhaus Radevormwald betritt, wird überrascht sein: Hier herrscht reges Treiben. Da kann es auch schon mal eng werden, wenn Rollator und Rollstuhl gleichzeitig die gleiche Tür ins Visier nehmen. Dazwischen tummelt sich ärztliches und pflegerisches Personal, das sich gleichermaßen liebe- und verständnisvoll um die älteren und zum Teil auch dementen Patientinnen und Patienten kümmert.

„Wenn ich alt bin, müsste ich nach Rade ziehen.“ Dursun Arslan, Chefarzt der Abteilung für Akutgeriatrie und Frührehabilitation, erinnert sich an eine Begegnung von einigen Wochen, als ihm der Zuhörer eines Vortrags diesen Satz sagte. „Das meinte er nicht nur bezogen auf die gute Versorgung in unserem Krankenhaus. In Radevormwald sind wir durch den Pflegearbeitskreis sehr eng und gut vernetzt mit allen Experten, die sich mit Gesundheit und Mobilität im Alter auseinandersetzen.“

Chefarzt der Geriatrie im Sana Krankenhaus ist Dursun Arslan. Foto: Sana-Krankenhaus Radevormwald

Info Das ist das Sana Krankenhaus in Rade Maxime Das Sana Krankenhaus Radevormwald stellt als Grundversorger die stationäre medizinische Behandlung und die Notfallversorgung der Bevölkerung in Radevormwald und Umgebung sicher. Die oberste Behandlungsmaxime lautet dabei, den Mensch mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt des Handelns zu stellen. 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um das Wohl und die Gesundheit der jährlich etwa 5300 stationären und 13.000 ambulanten Patientinnen und Patienten. Abteilungen Fachübergreifend stellen die Abteilungen Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie, die Allgemein-, Viszeral- und Minimalinvasive Chirurgie, die Orthopädie und Unfallchirurgie mit dem EndoProthetikZentrum, sowie die Fachabteilung der Inneren Medizin sowie die Fachabteilung der Geriatrie, Akutgeriatrie und Frührehabilitation die medizinische Qualität des 140-Betten-Hauses an der Siepenstraße sicher.

Der Geriater freut sich, dass seine medizinische Passion im Haus so viel Gehör findet: „Geriatrie steht hier im Fokus und ist nicht nur ein Anhängsel der übrigen Disziplinen“, sagt er und erklärt gleich, warum das so wichtig ist. „Ein alter Mensch vereint viele Krankheiten in einer Person, die auch bei akuten Aufenthalten im Krankenhaus zu berücksichtigen sind. Wir sind daher in der Geriatrie darauf bedacht, den Menschen organübergreifend und ganzheitlich zu betrachten und zu behandeln.“ Dazu gehören umfängliche Diagnostik, Therapie und Rehabilitation, aber auch präventive Methoden wie beispielsweise die Behandlung von Ernährungsstörungen. Eine weitere Aufgabe ist die palliative Versorgung zur Verbesserung der Lebensqualität Schwerstkranker.

Arslan ist Facharzt für Innere Medizin mit Zusatzbezeichnung Geriatrie und übernahm im Februar 2018 die Chefarztposition der mit 60 Betten größten Fachabteilung im Sana Krankenhaus Radevormwald. Eine seiner ersten Aufgaben war der Ausbau der personellen Strukturen. Inzwischen ist das pflegerische und therapeutische Personal optimal aufgestellt und für die Behandlung älterer Patientinnen und Patienten fortgebildet. Im ärztlichen Bereich stehen ihm Oya Ulas als Leitende Oberärztin und Elena Khayretdinova als Oberärztin zur Seite. Darüber hinaus stehen in der Abteilung derzeit zwei, perspektivisch drei weitere Ärztinnen beziehungsweise Ärzte zur Verfügung. Gemeinsam mit dem Pflegepersonal, Logopädie, Neuropsychologie, Physio- und Ergotherapie machen sie die wie auch immer erkrankten älteren Menschen derart wieder „fit“, dass eine autarke und selbstbestimmte Lebensweise lange möglich ist und Pflegebedürftigkeit vermieden wird. „Teamarbeit spielt gerade in der Geriatrie eine besonders große Rolle“, sagt Dursun Arslan. „Nur gemeinsam schaffen wir es, für unsere Patientinnen und Patienten individuell passende Behandlungsstrategien zu entwickeln.“ Und das gelte auch abteilungs- und krankenhausübergreifend.