Oberbergische Kreisverwaltung : Islamisches Opferfest beginnt am Sonntag

Blick in eine Moschee: Muslime beten während des islamischen Feiertags. Für mehr als eine Milliarde Muslime weltweit beginnt am Sonntag das Opferfest – das wichtigste im Islam. Gefeiert wird vier Tage lang. Das Fest während der Wallfahrt nach Mekka (Hadsch) erinnert an die Bereitschaft Abrahams, einen seiner Söhne zu opfern, um Gott seinen Glauben zu beweisen. Foto: dpa/Musa Sadulayev

Radevormwald Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Oberbergischen Kreises informiert über die Schlachtungen, die im Rahmen des islamischen Opferfestes Kurban Bayrami von gläubigen Muslimen getätigt werden.

Von Sonntag bis Mittwoch, 11. bis 14. August, findet das Islamische Opferfest Kurban Bayrami statt. Es ist das höchste islamische Fest und bezieht sich auf die Geschichte des Propheten Ibrahim. In dem Moment, als der Sohn des Propheten geopfert werden sollte, stieg vom Himmel ein Widder herab – mit dem Befehl Gottes, ihn anstelle seines Sohnes zu opfern. Nach islamischem Glauben ist jeder wirtschaftlich wohlgestellte Muslime dazu verpflichtet, ein Opfer zu bringen. Als Opfertiere werden vorrangig Schafe oder Rinder geschlachtet. Ein Teil des Opferfleisches verbleibt im Haus, ein Teil wird an Nachbarn, bedürftige Verwandte und an Arme verteilt. Die Sonnenzeiten in Mekka geben die Schlachtzeiten vor. Beginn ist nach Sonnenaufgang und einem Gebet in der Moschee. Nach Sonnenuntergang werden die Schlachtungen beendet.