Vortrag im Bürgerhaus : Als die Frauen endlich wählen durften – auch in Radevormwald

Ottilie Groll (r.) war die erste Frau im Radevormwalder Stadtrat. Foto: BM-Archiv. Foto: Stadtarchiv Radevormwald

In Deutschland dürfen Frauen seit 100 Jahren an politischen Wahlen teilnehmen und ihre Stimme für die Mitgestaltung des Landes nutzen. Die Einführung des Wahlrechtes war eine Revolution, die hohe Wellen geschlagen hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Wie es zu dem Wahlrecht für Frauen im Jahr 1919 gekommen war , hat die Historikerin Dr. Sigrid Lekebusch recherchiert. Auf Einladung der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Radevormwald, Juliane Dyes, und des Stadtarchivs referierte sie am Freitag im Bürgerhaus zu diesem Thema.

„Mir war es wichtig, dass wir zu diesem wichtigen Recht für Frauen eine eigene Veranstaltung machen“, betonte Juliane Dyes. Obwohl das Wahlrecht schon 100 Jahre alt ist, sind Frauen in politischen Gremien immer noch in der deutlichen Minderheit. „Von 709 Bundestagsmitgliedern sind 221 weiblich. Das sind 31 Prozent. Im Landtag kommen auf 199 Mitglieder 55 Frauen“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte. Der Radevormwalder Stadtrat liegt mit 27,5 Prozent Frauen leicht unter dem Durchschnitt.

Dr. Sigrid Lekebusch weiß, dass der internationale Frauentag, der in Berlin 1911 eingeführt wurde und in diesem Jahr auch in Wuppertal Frauen mobilisierte, ein wichtiger Vorbote für das Frauenwahlrecht war. „Dass Frauen auf die Straße oder in ihrem Fall auf den Bürgersteig gingen, um zu demonstrieren, war etwas Besonderes“, sagte die Historikerin. In Wuppertal wurden 350 Frauen und 150 Männer gezählt. „Bemerkenswert, dass es bereits damals Männer gab, die ihre Frauen und deren politisches Interesse unterstützt haben.“

1919 konnten Frauen dann direkt an drei Wahlen teilnehmen. Zur Vorbereitung auf die Wahlen wurden Heftchen mit der Überschrift „Frauen, lernt wählen!“ veröffentlicht. Vor 1919 hatten sich bürgerliche, proletarische und konfessionelle Gründungen gebildet, in denen sich Frauen organisierten. „Das Wirken vor 1918 hat den Weg zu dem Frauenwahlrecht geebnet“, sagte Sigrid Lekebusch. Sie stellte als wichtige Frauen in diesen Bewegungen unter anderem Lore Agnes und Helene Stöcker vor.