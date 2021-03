Politik in Radevormwald : AL will neue Konstruktion für SWR. und Bäder GmbH

Die Zentrale der Stadtwerke Radevormwald an der Straße Am Gaswerk. Foto: Dörner, Hans (hdo)

Radevormwald Mit der Übernahme aller Anteile der Stadtwerke durch die Stadt Radevormwald gebe es eine neue Situation, erklärt Fraktionsvorsitzender Rolf Ebbinghaus. Nun könne man mit mehr Spielraum für Geschäftsfelder der Stadtwerke schaffen.

Vor diesem Hintergrund schlägt die Fraktion der Alternativen Liste (AL) vor, die Rechtskonstruktion der Bäder GmbH und der Stadtwerke Radevormwald (SWR.) zu ändern. „Die derzeitige Regelung, dass die SWR. Tochter der Bäder GmbH ist und ihren Gewinn vollständig an die Bäder GmbH abzuführen hat, entstammt letztlich aus der besonderen Situation, dass die SWR. zwei Gesellschafter besaß, wovon aber einer keinesfalls an den Verlusten des Bades beteiligt werden wollte“, führt der Fraktionsvorsitzende Rolf Ebbinghausen aus. Steuerlich sei so getan worden, als ob die SWR. ausschließlich der Bäder GmbH gehören würde, und deshalb wurde eine vollständige Gewinnabführung an die Bäder GmbH notwendig. Der zweite Gesellschafter wurde dann über die Bäder GmbH an den Gewinnen der SWR. beteiligt.“