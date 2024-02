Politik in Radevormwald AL will Energiekonzept für Schulzentrum

Die Fraktion der Alternativen Liste (AL) im Radevormwalder Rat hat einen Antrag zur Verabschiedung des Haushaltsentwurfs 2024 gestellt. Demnach soll der Rat den Kämmerer bitten, in diesem Haushaltsjahr 10.000 Euro für den Entwurf eines Energieversorgungskonzeptes für das Schulzentrum Hermannstraße bereitzustellen. „Dabei soll auch geprüft werden, ob das neue Bildungshaus ,Am Kreuz“ ebenfalls in die Konzeptionierung einbezogen werden kann“, heißt es in dem Antrag.