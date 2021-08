Politik in Radevormwald : AL-Fraktion sorgt sich wegen des Insektentods durch Lampen

Radevormwald Die Fraktion will wissen, wie die öffentliche Straßenbeleuchtung ökologischer gestaltet werden kann. Denn die üblichen Laternen haben sich als Todesfalle für Insekten entpuppt, was angesichts des ohnehin starken Rückgangs bei deren Populationen ein Problem ist.

Eine Gefahr für Insekten, die bislang wenig öffentlich diskutiert wird, ist die öffentliche Straßenbeleuchtung. „Nachtaktive Insekten werden durch Lichtquellen wie Straßenbeleuchtung und hell angestrahlte Häuserwände oder Werbeflächen massenhaft angelockt“, erklärt dazu der Naturschutzbund NABU . „Im Bann dieser Beleuchtung werden sie zur leichten Beute anderer Tiere oder sterben durch Kollision oder durch völlige Erschöpfung. Insekten gelangen häufig ins Leuchtgehäuse und verbrennen oder verhungern dort, weil sie den Weg zurück ins Freie nicht mehr finden.“ Übrigens werden auch Fledermäuse und Insekten durch das grelle Kunstlicht in den Städten irritiert und in ihrem natürlichen Nacht-Tag-Rhythmus gestört.

Mit einer umweltschonenden Straßenbeleuchtung kann diese Gefahr für die Tiere jedoch entschärft werden. Die Fraktion der Alternativen Liste (AL) im Radevormwalder Rat hat daher für die kommende Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses eine Anfrage zu diesem Thema erstellt. Die AL-Mitglieder möchten gerne von der Verwaltung wissen, inwieweit die Leuchten bereits auf Energiesparlampen umgerüstet wurde. Auch die Frage, ob man nicht auf das Licht jeder zweiten Lampe verzichten oder zu einem bestimmten Zeitpunkt, etwa um Mitternacht, die Straßenbeleuchtung vorübergehend ausschalten könne, stellt die Fraktion. Das Bundesministerium für Umwelt und das Bundesamt für Naturschutz seien bereits dabei, innerhalb eines Projektes ein insektenfreundliches Lichtdesign zu entwickeln. In diesem Zusammenhang fragt die AL-Fraktion „Ist bekannt in welchem Umfang in den kommenden fünf Jahren Straßenbeleuchtungsabschnitte erneuert werden sollen?“. Und: „Welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung, Erkenntnisse aus dem oben genannten Projekt in die notwendig werdenden Sanierungsmaßnahmen einfließen zu lassen?“