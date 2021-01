Politik in Radevormwald : AL verweist auf weitere Risikogruppe

Radevormwald Menschen mit Behinderung in Wohngruppen dürften nicht vergessen werden, mahnt die Fraktion der Alternativen Liste an. Ein entsprechender Antrag setzte sich im Rat allerdings nicht durch.

(s-g) Derzeit wird über die Schwierigkeiten von älteren Radevormwalder Bürgern, zum Impfzentrum nach Gummersbach zu fahren, diskutiert. Die Fraktion der Alternativen Liste (AL) hat nun mit einem Antrag auf eine weitere Gruppe aufmerksam gemacht, die droht, bei den bisherigen Planungen übersehen zu werden, nämlich Menschen mit geistigen oder mehrfachen Behiniderungen. „Wenn diese Menschen nicht in Pflegeheimen leben und noch keine sechzig Jahre und älter sind, fallen sie in die Gruppe 3 der zu Impfenden. Leider hat die Ständige Impfkommission bei Ihrer Empfehlung ausschließlich auf das Alter und die Unterbringung im Pflegeheim abgestellt“, erklärt der Fraktionsvorsitzende der AL, Rolf Ebbinghaus. In Radevormwald besteht beispielsweise eine Wohngruppe von Betroffenen, die durch die bisherige Impfstrategie nicht erfasst würden.

Die AL-Fraktion hatte sich daher bemüht, diesen Aspekt in den gemeinsamen Antrag aller Ratsfraktionen einzubringen, der am Dienstag verabschiedet worden (unsere Zeitung berichtete). Dies sei jedoch nicht gelungen, sagt Ebbinghaus. Die Resonanz auf AL-Vorstoß sei zurückhaltend gewesen. Gefordert wurde, dass die Betroffenen unabhängig von ihrem Alter und der Wohnform in der sie leben, frühzeitig, also nach Möglichkeit noch mit den „Gruppe 1-