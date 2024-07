Politik in Radevormwald Polizeipräsenz – AL ist enttäuscht vom Landrat

Die Fraktion der Alternativen Liste (AL) im Radevormwalder Rat zeigt sich enttäuscht von der Reaktion des Landrats auf die Anfrage zum Thema Polizeipräsenz in der Stadt. Rolf und Petra Ebbinghaus hatten an Jochen Hagt Schreiben gesandt, in denen sie auf die Sicherheitslage in Radevormwald aufmerksam machten, nicht erst seit dem Tod eines 19-Jährigen durch Messerstiche im vergangenen Jahr. Die Bürger fühlten sich wegen mangelnder Polizeipräsenz nicht ausreichend geschützt, fassten die AL-Ratsmitglieder die Situation zusammen.